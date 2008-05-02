В столице определяют победительницу конкурса "Мисс Беларусь-2008"

Участие в нем принимают 26 конкурсанток из Минска и всех областей республики. 14 из них определились по итогам семи полуфиналов, а 12 новичкам жюри решило предоставить еще один шанс показать себя.



Кастинг национального конкурса красоты начали, когда еще лежал снег, а закончили с пением птиц. Все это время желающие показать свою форму выстраивались в живую очередь. Вердикта жюри дождались две тысячи человек.



Лучших девушек Беларуси пригласили в Минск для продолжения испытаний. На это время их освободили от занятий в институтах и колледжах. Затем начались еженедельные полуфинальные шоу. Одну из красавиц выбирало жюри, а еще одну спасали по итогам интерактивного голосования.



На подготовку к заключительному шоу выделили 2,5 недели. Все это время красавиц прятали от любопытных взглядов прохожих, перевозя на автобусах. А еще тщательно охраняли. К примеру, спать девушки ложились по предъявлению паспорта. Чтобы никто не сбежал. Встречи с родственниками не возбранялись, в редких случаях отпускали "на побывку" домой.



За несколько часов до конкурса над гримерками повисли тучи волнения. Одни внезапно теряли туфли, другие ждали тех, кто придет поболеть.



Такой конкурс - единственная возможность доказать многомиллионной аудитории превосходство славянской внешности. Они не спали, не ели и активно худели. На случай обмороков в зрительном зале бригада врачей.



Во время трехчасового концерта девушки трижды войдут в образ. Сначала в национальный, затем в вечерний и совсем лайт – покажут плавательный костюм.



Демонстрация нарядов уже началась. Имя победительницы огласят ближе к полуночи. Традиционно по итогам финала определятся обладательницы титулов "Мисс Беларусь-2008", "Первая вице-мисс ", "Вторая вице-мисс", а также "Мисс фото-2008", "Мисс зрительских симпатий" и "Мисс дружба".



Среди гостей конкурса – Томас Андерс, Филипп Киркоров, Дмитрий Колдун и Руслан Алехно.