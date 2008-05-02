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В Орше во время строительных работ обнаружена братская могила

02 мая 2008 17:53
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В ней - останки 42 человек. Это могут быть останки мирных жителей, расстрелянных в годы войны. Строительные работы пришлось приостановить. Все это время на месте захоронения работали специалисты.

Местные краеведы, историки и археологи разводят руками. Дать ответ на вопрос, кто были эти люди невозможно. Тот факт, что люди были расстреляны во время Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками, не подтвержден.

Сейчас останки изучает судебно-медицинская экспертиза. Пролить свет на тайну захоронения помогут запросы, поданные прокуратурой города в областной и военный архивы.

Пока судьба останков 42 человек, найденных на берегу Днепра, остается неизвестной, но уже сейчас с полной уверенностью говорить о том, что перезахоронение будет производиться не здесь. В скором будущем на территории этого района будет расположен детский парк.
# общество

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