В Стокгольме проходит заседание Совета глав МИД ОБСЕ. Владимир Макей принимает в нём участие

Новости Беларуси. Владимир Макей принимает участие в заседании Совета глав МИД ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й Саммит проходит в Стокгольме. В иерархии руководящих органов ОБСЕ СМИД занимает второе место.

Созывается в те годы, когда встречи на высшем уровне не проводятся. Главы внешнеполитических ведомств рассматривают ход выполнения ранее принятых решений и определяют задачи на среднесрочную перспективу. СМИД также служит площадкой для политического диалога государств-участников.