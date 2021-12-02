В Стокгольме проходит заседание Совета глав МИД ОБСЕ. Владимир Макей принимает в нём участие

Новости Беларуси. Владимир Макей принимает участие в заседании Совета глав МИД ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й Саммит проходит в Стокгольме. В иерархии руководящих органов ОБСЕ СМИД занимает второе место.
Новости Беларуси. Владимир Макей принимает участие в заседании Совета глав МИД ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й Саммит проходит в Стокгольме. В иерархии руководящих органов ОБСЕ СМИД занимает второе место.
Созывается в те годы, когда встречи на высшем уровне не проводятся. Главы внешнеполитических ведомств рассматривают ход выполнения ранее принятых решений и определяют задачи на среднесрочную перспективу. СМИД также служит площадкой для политического диалога государств-участников.
Еще до открытия форума Владимир Макей принял участие в переговорах с представителями делегаций. Обсудили координацию действий на площадке ОБСЕ, совместные усилия по противодействию негативным тенденциям и навязыванию отдельными странами неприемлемой повестки. После основной сессии ожидается несколько двусторонних встреч Владимира Макея с зарубежными коллегами и руководством ОБСЕ.