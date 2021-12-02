Прямой эфир

В Стокгольме проходит заседание Совета глав МИД ОБСЕ. Владимир Макей принимает в нём участие

02 декабря 2021 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Владимир Макей принимает участие в заседании Совета глав МИД ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й Саммит проходит в Стокгольме. В иерархии руководящих органов ОБСЕ СМИД занимает второе место.

В Стокгольме проходит заседание Совета глав МИД ОБСЕ. Владимир Макей принимает в нём участие-1

Созывается в те годы, когда встречи на высшем уровне не проводятся. Главы внешнеполитических ведомств рассматривают ход выполнения ранее принятых решений и определяют задачи на среднесрочную перспективу. СМИД также служит площадкой для политического диалога государств-участников.  

В Стокгольме проходит заседание Совета глав МИД ОБСЕ. Владимир Макей принимает в нём участие-4

Еще до открытия форума Владимир Макей принял участие в переговорах с представителями делегаций. Обсудили координацию действий на площадке ОБСЕ, совместные усилия по противодействию негативным тенденциям и навязыванию отдельными странами неприемлемой повестки. После основной сессии ожидается несколько двусторонних встреч Владимира Макея с зарубежными коллегами и руководством ОБСЕ.  

# Международная политика # общество # Владимир Макей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первая делегация, которая приехала позаботиться о беженцах. В ТЛЦ прибыли представители Ирана. Что они сделали?
02 декабря 2021 12:32

Первая делегация, которая приехала позаботиться о беженцах. В ТЛЦ прибыли представители Ирана. Что они сделали?

Самолёт Iraqi Airways отправился в Эрбиль. Что говорили беженцы перед отлётом?
02 декабря 2021 11:29

Самолёт Iraqi Airways отправился в Эрбиль. Что говорили беженцы перед отлётом?

Президент – губернатору Астраханской области: «Последнее зерно отдадим суперэлитное, чтобы у вас было хорошо»
02 декабря 2021 10:56

Президент – губернатору Астраханской области: «Последнее зерно отдадим суперэлитное, чтобы у вас было хорошо»