Западное оперативное командование проводит состязания на лучший танковый и мотострелковый взвод
Огневая подготовка, вождение боевых машин. На Обуз-Лесновском полигоне проходят соревнования Западного оперативного командования по определению лучших танковых экипажей, БМП, БТР, а также танковых и мотострелковых взводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо выполнения тактических задач, военнослужащие демонстрируют уровень физической, инженерной и медицинской подготовки, выполняют стрельбы из вооружения. Механики-водители демонстрируют навыки управления техникой, преодолевая различные препятствия.
Алексей Муравейников, наводчик-оператор БМП-2:
Приезжаешь на огневой рубеж, там уже начинается твоя точность, твоя выучка, и, в общем, твои умения показать результат.
Артем Велесевич, механик-водитель БМП-2:
С первых дней, когда только сюда попали, сразу вошел в этот ритм, стало очень интересно, потому что очень много новых упражнений, с которыми мы до этого не сталкивались, плюс маршруты очень интересные.
«Индивидуальная гонка», «Стрелковый поединок», «Стрельба с борта» – такие состязания стимулируют процесс боевой подготовки в соединениях и воинских частях и помогают всесторонне оценить специалиста.
Святослав Васильев, ведущий специалист отдела боевой подготовки Западного оперативного командования:
Акцентируется внимание: слаженность экипажа в целом на таких нормативах как навешивание бревна, самовытаскивание, оснащение танка колейным минным тралом. В итоге получается, что весь комплекс боевой подготовки в это состязание включен.
Программа испытаний включает проверку как индивидуальных навыков, так и слаженности подразделений. Задания формируются не по шаблону, а как сложный «экзамен», который максимально приближен к реальности современного боя.