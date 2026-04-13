Западное оперативное командование проводит состязания на лучший танковый и мотострелковый взвод

Огневая подготовка, вождение боевых машин. На Обуз-Лесновском полигоне проходят соревнования Западного оперативного командования по определению лучших танковых экипажей, БМП, БТР, а также танковых и мотострелковых взводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Муравейников, наводчик-оператор БМП-2: Приезжаешь на огневой рубеж, там уже начинается твоя точность, твоя выучка, и, в общем, твои умения показать результат.

Артем Велесевич, механик-водитель БМП-2:

С первых дней, когда только сюда попали, сразу вошел в этот ритм, стало очень интересно, потому что очень много новых упражнений, с которыми мы до этого не сталкивались, плюс маршруты очень интересные.

«Индивидуальная гонка», «Стрелковый поединок», «Стрельба с борта» – такие состязания стимулируют процесс боевой подготовки в соединениях и воинских частях и помогают всесторонне оценить специалиста.