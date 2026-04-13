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В Беларуси засеяно около половины площадей сахарной свеклы

13 апреля 2026 13:43
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Сейчас аграрии высевают устойчивые к заморозкам культуры. В их числе сахарная свекла. В хозяйствах активно применяют технологии, которые позволяют семенам пережить низкие температуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси засеяно около половины площадей сахарной свеклы-2

Все это – залог максимально раннего и качественного урожая. Прошлой осенью он был рекордный. В этом сезоне нацелены повторить успех. В сельхозпредприятии «Покровский» сахарной свеклой засеяли половину отведенных под нее площадей – это 360 гектаров. 

В Беларуси засеяно около половины площадей сахарной свеклы-4

Анастасия Коренько, главный агроном сельхозпредприятия «Покровский»:
Перед трактором проводится культивация предпосевная для рыхления верхних слоев почвы. Всего нам следует посеять 610 гектаров. На переработку отправляем на Жабинковский сахарный завод. Он нам поставляет семена, яды для обработки посевов. А потом мы отгружаем и поставляем на переработку в дальнейшем на сахарный завод. 

Павел Кондрашук главный инженер сельхозпредприятия «Покровский»:
Приобрели новую технику: «Амкодор 342С4», кормораздачик КС-1300. Также самоходный опрыскиватель трактора. В посевной участвуют на сегодняшний день два трактора.

С приходом тепла, а его возвращение синоптики прогнозируют уже на этой неделе, на юге страны будут активно заниматься кукурузой. В «Покровском» ей заменят и вымерзший ячмень. 

# Посевная кампания

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