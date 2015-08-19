В США 38-летняя учительница обвенчалась с Иисусом Христом

Новости США. В американском штате Индиана прошла церемония бракосочетания учительницы старших классов Джессики Хейз с Иисусом Христом. Подробности рассказывает британское издание The Daily Mail. Джессика Хейз:

Мои ученики спрашивали меня, стоит ли им называть меня теперь миссис Хейз, когда я вернусь в школу на следующей неделе. Нет, я все еще мисс. Но я замужем за Иисусом.

Таких женщин, как Джессика, в США – 230, по всему миру – около 3,5 тысяч. Они официально и добровольно посвятили свою жизнь Богу, обязуясь никогда не вступать в интимную связь и не выходить замуж за живого человека. Необычная свадьба привлекла множество посетителей – в храме собрались люди, которые даже не знакомы с Хейз.