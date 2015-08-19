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В США 38-летняя учительница обвенчалась с Иисусом Христом

19 августа 2015 07:47
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Новости США. В американском штате Индиана прошла церемония бракосочетания учительницы старших классов Джессики Хейз с Иисусом Христом. Подробности рассказывает британское издание The Daily Mail.

Джессика Хейз:
Мои ученики спрашивали меня, стоит ли им называть меня теперь миссис Хейз, когда я вернусь в школу на следующей неделе. Нет, я все еще мисс. Но я замужем за Иисусом.

В США 38-летняя учительница обвенчалась с Иисусом Христом-1

Таких женщин, как Джессика, в США – 230, по всему миру – около 3,5 тысяч. Они официально и добровольно посвятили свою жизнь Богу, обязуясь никогда не вступать в интимную связь и не выходить замуж за живого человека. 

Необычная свадьба привлекла множество посетителей – в храме собрались люди, которые даже не знакомы с Хейз.

В США 38-летняя учительница обвенчалась с Иисусом Христом-4

Хейз работает учителем богословия в школе, и решение стать «женой Христа» приняла сознательно после многих лет молитв и самоанализа. 

# общество # Свадьба # Фотофакт # Джессика Хейз

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