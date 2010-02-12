В США программисту из России предъявлены обвинения в краже секретной информации

Обвинения в краже коммерческих секретов банка Goldman Sachs были предъявлены в США программисту – выходцу из России Сергею Алейникову.

Суд нью-йоркского района Манхэттен обвинил в четверг 40-летнего выходца из России в «краже торговых секретов» компании, в которой он работал. Алейникова обвиняют в хищении коммерческих кодов доступа к системе торгов на сырьевых рынках и рынке ценных бумаг, сообщает ВВС.

Алейников обвиняется в том, что он загрузил программное обеспечение и послал компьютерные коды на аккаунт, зарегистрированный в Германии. По версии прокурора, подсудимый хранил информацию у себя дома и собирался использовать ее на своей новой работе в Чикаго, пишет GZT.ru со ссылкой на Associated Press.

Во время ареста Алейников заявил, что копировал лишь открытые файлы, не зная, что вместе с ними получает и конфиденциальную информацию.