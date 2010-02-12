British Airways обвиняют в «охоте на ведьм в интернете»

Авиакомпанию British Airways обвиняют в «охоте на ведьм в киберпространстве» после того, как она временно отстранила от работы 15 сотрудников авиакомпании.

В British Airways заявляют, что к этому ее вынудили «неуместные сообщения», которые были сделаны на сайте профсоюза Unite, в который входят сотрудники авиакомпании. ВА подчеркивает, что не потерпит «запугивания своего персонала».

Профсоюз, который в настоящее время определяется по вопросу о забастовке 13 тыс. работников авиакомпании, заявляет, что комментарии сотрудников были сделаны на сайте Facebook, а не интернет-страничке профсоюза. Представитель профсоюза сообщил, что его организация будет «яростно защищать» своих членов. Профсоюз также сомневается, что действия авиакомпании были связаны с интернет-постами.

Обе стороны вовлечены в жесткое противостояние. На конец декабря прошлого года профсоюз запланировал забастовку, однако суд признал ее незаконной. В настоящее время в профсоюзе решают вопрос по поводу будущей забастовки, отмечает ВВС.