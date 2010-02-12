Военный персонал, охранявший склад ядерных боеголовок в США, поголовно отстранили от работы из-за профнепригодности

Военный персонал хранилища ядерных боеголовок на базе ВВС США «Кёртлэнд» в штате Нью-Мексико неожиданно лишен допуска к работе.

Речь идет о 898 эскадрилье, в подземных складах которой, по оценкам Федерации американских ученых, хранятся около двух тысяч единиц этого вида вооружений. Эксперты подозревают, что в системе безопасности национальных ядерных объектов были допущены серьезные нарушения.

Официальные представители командования заверяют, что решение не связано с риском для населения страны, и что безопасность этого стратегического объекта остается на должном уровне. Но раскрывать причины произошедшего они отказались.

В четверг представитель ВВС Рон Фрай, что проблема «чисто административного характера» — по его словам, были временно отстранены от работы те офицеры, которые не прошли обязательной регулярной инспекции еще в ноябре прошлого года. По правилам, их должны были лишить допуска еще тогда, но оставили на службе. Задержку при этом объясняют рутиной с документами — пока они не были должным образом оформлены, проблемой и не занимались вплотную, пишет NEWSru.com со ссылкой на АР.

Повторная инспекция персонала военного ядерного хранилища была назначена на середину февраля, однако теперь перенесена ориентировочно на июнь. До того времени командование разберется в проблемах эскадрильи. Боеголовки на базе пока будут охранять «высокопрофессиональные и квалифицированные» военные из других подразделений.

Между тем в Федерации американских ученых, которая уже многие годы наблюдает за ситуацией с ядерными арсеналами страны, считают, что причины отстранения персонала базы «Кёртленд» гораздо глубже. Эксперты не раз указывали на системные сбои, которые приводили к шокирующим эпизодам в прошлом.

Так, в 2007 году из-за разгильдяйства ряда офицеров над территорией США пролетел бомбардировщик B-52 с ядерным оружием на борту. А годом ранее части боеголовок ядерных ракет и другие секретные компоненты средств доставки оружия массового уничтожения по ошибке были отправлены на Тайвань.

После столь серьезных проколов глава Пентагона Роберт Гейтс уволил ряд высокопоставленных офицеров и передал все ракеты с ядерными боеголовками единому командованию.