Парламент Франции одобрил использование в аэропортах «раздевающих» сканеров

Такие устройства полностью просвечивают одежду и позволяют моментально обнаружить спрятанное под ней оружие и взрывчатку, не прибегая к ручному обыску.

Предусмотрено, что никаких изображений, полученных при использовании сканеров, службы безопасности аэропортов сохранять не будут. Кроме того, оператору установки не будут известны имя и фамилия проходящего досмотр пассажира, передает NEWSru.com.

Использование сканеров в экспериментальном порядке сроком на три года начнется по Франции с вступления в силу находящегося сейчас на рассмотрении парламента закона о внутренней безопасности.

Европейские страны берут на вооружение эти новейшие средства контроля по просьбе США, которые намерены таким образом повысить уровень безопасности на трансатлантических рейсах. Решения об их применении уже приняты Нидерландами и Великобританией.