Буллинг: кто становится жертвой, а кто агрессором? Объяснила врач-психиатр

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Вера Иваницкая, наставник команды «Да!», врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра «Элеос»:

Если мы говорим о буллинге – это систематическая, целенаправленная агрессия, где силы не равны, где с одной стороны много людей, а со второй – один. И он не в состоянии противостоять ни физически, ни эмоционально. Более того, это продолжается не один день. Это система, где ломаются все личностные качества. Целенаправленно. В этих конфликтах, именно в буллинге, все, кто участвует в нем, все проигрывают: и наблюдатели, и агрессоры, и жертва. Там нет непострадавших. Поэтому прежде чем нам говорить о какой-то позиции, нужно четко понимать понятие.

Если противостоять толпе, это опасно, она тебя раздавит. Если противостоять одному, ты можешь. И из этого вся концепция, об этом нужно говорить, потому что это система. Система любит тишину. Она работает идеально. Нужно озвучивать на всех ступенях этой системы. Нужно озвучивать родителям.

У меня вопрос: ребенок не говорит. Почему? Нет доверия в семье. Ребенок не говорит в школе. Либо, другая сторона, если личность недостаточно сломлена и у нее есть еще какие-то витальные защитные механизмы, он сам становится агрессором. Не в школе, во дворе, за углом. Где его страх позволяет выплеснуть эту агрессию, которую он не может выплеснуть более сильным. Издевательство над животными, находит более слабых. Это вторая часть, откуда формируется тяжелое расстройство личности, но это после.

Берем возраст. Если ребенок в начальной школе. В начальной школе есть учитель. Это, как правило, авторитет. Очень многие учителя начальных классов берут детей, считают своими цыплятками, которых нужно научить. Хорошо, если этот подход. А если человек с силу своего уже профессионального выгорания, приходит и просто отработал, он не вложил те качества, которые должен вложить лидер. Если лидер изначально устанавливает правила: ни при каких ситуациях мы не обижаем, ни при каких ситуациях мы не поднимаем руку, ни при каких ситуациях мы не молчим, эти правила будут строго выполняться. Это должна быть та же самая система.

Существует правило трех минут. Три минуты в день уделите ребенку, когда он пришел из школы, вы получите доверие, у вас будет эмоциональная связь. Вы сможете ему помочь, выслушать и дальше выстроить ту систему, которая позволит на выходе получить зрелую личность.