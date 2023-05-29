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В Слуцке прошёл фестиваль духовой музыки с участниками из четырёх областей

29 мая 2023 20:33
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Новости Беларуси. В Слуцке завершился 29-й открытый фестиваль духовой музыки «Майский вальс». Он собрал лучшие творческие коллективы из Минской, Гродненской, Брестской и Могилевской областей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Слуцке прошёл фестиваль духовой музыки с участниками из четырёх областей-1

Музыкальные выступления длились два дня на нескольких площадках: возле центра традиционной культуры, в городском парке отдыха. Самая масштабная сцена развернулась на мотобольном стадионе. Ярким аккордом фестиваля стало выступление образцово-показательного оркестра внутренних войск Министерства обороны Беларуси. А также ансамбль мажореток. Финальной точкой праздника стал концерт сводного оркестра всех участников майского вальса. 

В Слуцке прошёл фестиваль духовой музыки с участниками из четырёх областей-4

Дарья Клочко, балетмейстер Столбцовской детской музыкальной школы искусств: 
Приехали с заслуженным оркестром столбцовским «Віціны» и своим ансамблем мажореток «Феерия», который также прикреплен к оркестру. Мы привезли барабанную программу, батоны и также в своей категории номер с тампонами. 

В Слуцке прошёл фестиваль духовой музыки с участниками из четырёх областей-7

Ольга Шуманина, директор Слуцкого городского дома культуры: 
Программа была очень насыщенная. В первый день фестиваля открытие состоялось в 8 часов вечера, но до этого уже коллективы работали на площадках Случчины, в воинской части. В 8 часов было торжественное открытие, где дирижеры на мотоциклах торжественно выезжали, это было очень феерично, очень здорово. 

Фестиваль «Майский вальс» прошел уже в сороковой раз в рамках акции «Культурная столица года». 

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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