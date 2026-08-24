Ловушка привычного: как мозг заставляет нас терпеть неудобное? Объяснила психолог

Анна Бедрицкая, психолог:

Почему же мы боимся перемен, если текущая ситуация нас не устраивает? И действительно, правда, это абсолютно верно. Мозг и наша психика так устроены, они попросту не хотят ничего менять.

Что такое заземление? Психолог назвала простые техники, чтобы вернуть себя в реальность и не тревожиться

Первая, самая главная задача нашей психики – это сохранить нашу стабильность, ничего не менять, создать ощущение безопасности. Мозг выбирает лучше худший сценарий, но понятный для нас в жизни, чем какую-то перспективу непонятную.