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Ловушка привычного: как мозг заставляет нас терпеть неудобное? Объяснила психолог

24 августа 2026 09:00
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Ловушка привычного: как мозг заставляет нас терпеть неудобное? Объяснила психолог-1

Анна Бедрицкая, психолог:
Почему же мы боимся перемен, если текущая ситуация нас не устраивает? И действительно, правда, это абсолютно верно. Мозг и наша психика так устроены, они попросту не хотят ничего менять. 

Что такое заземление? Психолог назвала простые техники, чтобы вернуть себя в реальность и не тревожиться

Первая, самая главная задача нашей психики – это сохранить нашу стабильность, ничего не менять, создать ощущение безопасности. Мозг выбирает лучше худший сценарий, но понятный для нас в жизни, чем какую-то перспективу непонятную.

Подробности в видео.

# Психология

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