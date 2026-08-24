Чем грозят Земле девять вспышек на Солнце?

В выходные на Солнце произошло девять вспышек. Такое количество выбросов солнечной энергии было зафиксировано учеными, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО Российской академии наук.

Отмечается, что девять вспышек – это еще не большое количество, так как с четверга на пятницу было зафиксировано 30 взрывных процессов выделения энергии. Судя по всему, Солнце максимально растеряло свой вспышечный потенциал, считают исследователи.

Таким образом, в ближайшие 2-3 дня геомагнитных возмущений не прогнозируется. Несмотря на наличие большого количества пятен на Солнце, поскольку оно осталось без энергии, они не будут слишком уж эффективно воздействовать на Землю.

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