В России прогнозируют повышенный спрос на туры в Беларусь

Беларусь активно развивает все виды туризма. Это вызывает большой интерес у гостей из других стран. На предстоящий осенний сезон в России прогнозируют повышенный спрос на экскурсионные туры в Синеокую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские туроператоры отмечают высокий спрос на путешествия с посещением Бреста и Гродно. Из Санкт-Петербурга часто едут в Витебск. Популярностью пользуется и Минск. Россияне приезжают на выходные, нередко выбирают и недельные туры. Многие путешествуют по Беларуси самостоятельно.

Григорий Кротов, турист (Москва):

По Беларуси очень комфортно путешествовать, нет языкового барьера, и в целом очень приятно, даже на дорогах (я арендую машину) видишь, как вежливо ведут все и не превышают скорость. То есть от каждого какого-то момента получаешь удовольствие, начиная от вождения, заканчивая кухней. И чистота. В целом всегда очень приятные впечатления от посещения Беларуси.

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Общаясь с туристическими операторами регионов, с которыми мы наладили очень плодотворное сотрудничество, Гродненская область интересна тем, чем мы отличаемся от других регионов Беларуси. В первую очередь это замковые комплексы, интересны всегда агротуристические комплексы, потому что это такая изюминка для россиян.