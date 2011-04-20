В результате международной операции была задержана интернациональная группировка интернет-мошенников

170 тысяч долларов и почти 7 тысяч евро. Такую сумму за 4 года удалось присвоить группировке хакеров. С 2006 по 2010 годы интернет-мошенники совершили более 300 хищений имущества по всему миру.

Суть преступления такова: в компьютерные системы предприятий торговли и платежных систем Visa и MasterCard злоумышленники вводили ложную информацию об использовании пластиковых кошельков их владельцами. Сейчас раскрыто 329 фактов денежных махинаций. В списке жертв оказались предприятия США, Германии, Бельгии, Великобритании, Франции и других государств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В результате международной операции интернациональную группировку мошенников удалось задержать. Среди них — трое белорусов и один россиянин.

Игорь Макушенко, старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления предварительного расследования МВД Республики Беларусь:

Руководителем преступной группы является неработающий житель Минска Сергей Семашко. Осуществлялись звонки в банковские учреждения и интернет-магазины с целью подтверждения мошеннических транзакция от имени законных владельцев пластиковых карточек. Таким образом подтверждался факт покупки товара по чужим банковским карточкам и совершалось преступление.

Мероприятия по перехвату преступной группы начались ровно год назад. Тогда в ходе совместной международной операции, которая проводилась на территории Беларуси, Чехии и Литвы, удалось задержать некоторых участников веб-квартета. В тот же день литовские правоохранители изъяли сервер, на котором размещался хакерский сайт. Кроме того, некоторых членов организованной группы уличили в распространении в сети интернет и порноматериалов.

Сейчас ранее не судимые трое белорусов и один россиянин находятся в СИЗО. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Окончательную точку в этом деле поставит суд, который определит степень ответственности каждого участника группы.