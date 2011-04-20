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Военные представители стран ОБСЕ посетили 11-ю отдельную механизированную бригаду в Слониме

20 апреля 2011 17:51
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Военные представители 27 стран ОБСЕ продолжают инспектирование объектов Вооружённых Сил Беларуси.

Здесь они познакомились с основными образцами вооружения и военной техники, встретились с командованием и личным составом. Гостей интересовало всё: быт военнослужащих, питание, оказание медицинских услуг. Также представители ОБСЕ побывали на военном полигоне.

Практика таких визитов существует с 1999 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Грищенко, полковник Вооружённых Сил Украины:
Видно, что и руководство государства, и руководство Вооружённых Сил серьёзное внимание уделяют развитию Вооружённых Сил. Есть белая нормальная зависть. Я посмотрел столовую: паёк разнообразный. Есть ингредиенты, которых у нас вообще нет.

Роберт Берей, офицер Войска Польского:
Медпункт — это вообще что-то невообразимое: оборудование только самое современное, врачи высокой квалификации. Видно, что служить в таких условиях благо. И кадры у вас профессиональные.

Паулиус Минцевичиус, сотрудник верификационного центра Литовской Республики:
Я впечатлён тем, что увидел. Видно даже невооружённым глазом, что здесь везде ослепительная чистота и порядок. Очень профессиональные военные.

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