Военные представители стран ОБСЕ посетили 11-ю отдельную механизированную бригаду в Слониме

Военные представители 27 стран ОБСЕ продолжают инспектирование объектов Вооружённых Сил Беларуси.

Здесь они познакомились с основными образцами вооружения и военной техники, встретились с командованием и личным составом. Гостей интересовало всё: быт военнослужащих, питание, оказание медицинских услуг. Также представители ОБСЕ побывали на военном полигоне.

Практика таких визитов существует с 1999 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Грищенко, полковник Вооружённых Сил Украины:

Видно, что и руководство государства, и руководство Вооружённых Сил серьёзное внимание уделяют развитию Вооружённых Сил. Есть белая нормальная зависть. Я посмотрел столовую: паёк разнообразный. Есть ингредиенты, которых у нас вообще нет.

Роберт Берей, офицер Войска Польского:

Медпункт — это вообще что-то невообразимое: оборудование только самое современное, врачи высокой квалификации. Видно, что служить в таких условиях благо. И кадры у вас профессиональные.

Паулиус Минцевичиус, сотрудник верификационного центра Литовской Республики:

Я впечатлён тем, что увидел. Видно даже невооружённым глазом, что здесь везде ослепительная чистота и порядок. Очень профессиональные военные.