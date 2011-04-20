В совместных военных учениях Беларуси и России планируется задействовать 12 тысяч военнослужащих, более 50 самолетов и вертолетов и до 200 единиц боевой техники

Об этом заявили сегодня на совместной коллегии в Минске главы оборонных ведомств двух стран.
Помимо этого, на встрече были рассмотрены вопросы поставок зенитно-ракетных комплексов С-300, сотрудничества в информационной и научной сфере. В дальнейшем стороны планируют наладить автоматизированную систему обмена информацией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Анатолий Сердюков, министр обороны Российской Федерации:
Учения пройдут в сентябре одновременно на двух российских полигонах. Планируется задействовать около 12 тысяч военнослужащих, более 50 самолётов и вертолетов, до 200 единиц боевой техники. В ходе учений будут отработаны системы взаимодействиях и управления. Это позволит оценить готовность органов военного управления и войск к совместному выполнению боевых задач.
Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:
Мы констатируем, что вся подготовка идёт без срывов, у нас есть твёрдая уверенность в том, что к сентябрю мы будем готовы к отработке учебных вопросов совместного оперативного учения.