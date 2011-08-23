В приграничных восточных районах Беларуси россияне продолжают скупать продукцию

До ближайшего крупного российского города Смоленска около 100 километров, до границы всего то несколько десятков. Соседи, братья славяне, никогда не скрывали свой интерес к белорусским товарам. Для многих, когда речь заходит о цене и качестве, сотня другая километров — это не расстояние.
Александр Коноваленко, покупатель (Россия):
Я приехал из Москвы. Мне нравится, что на вашу продукцию гарантия есть. Она качественная. Вот за стиральной машиной приехал.
Ирина Амирова, покупатель (Россия):
Мы из Смоленска приезжаем к вам раз в месяц. В основном продуктами затариваемся. У вас очень качественные продукты. Для нас это самое главное, потом уже цена.
Так называемое «российское нашествие» приходится в основном на выходные дни. Пик активности наблюдается больше в продовольственных магазинах. Однако пустых прилавков местная торговля старается не допускать.
Клавдия Новикова, коммерческий директор сети магазинов:
Поставщиков хватает и пустых прилавков не бывает. Немного меньше сейчас ассортимент из-за большей проходимости.
Стабильно пользуется большим спросом и отечественная бытовая техника. Конечно, такого ажиотажа как в начале лета в магазинах уже нет, но привоз белорусских холодильников и телевизоров производится еженедельно.
Елена Шкирандо, директор магазина бытовых товаров:
С белорусскими поставщиками проблем нет.