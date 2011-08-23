В приграничных восточных районах Беларуси россияне продолжают скупать продукцию

Например, на прилавках магазинов Орши многие товары только и успевают выставлять, особенно в выходные дни. И если ажиотаж среди белорусов на продовольствие уже давно спал, то покупатели из страны-соседки продолжают массово скупать белорусские товары.

До ближайшего крупного российского города Смоленска около 100 километров, до границы всего то несколько десятков. Соседи, братья славяне, никогда не скрывали свой интерес к белорусским товарам. Для многих, когда речь заходит о цене и качестве, сотня другая километров — это не расстояние.

Александр Коноваленко, покупатель (Россия):

Я приехал из Москвы. Мне нравится, что на вашу продукцию гарантия есть. Она качественная. Вот за стиральной машиной приехал.

Ирина Амирова, покупатель (Россия):

Мы из Смоленска приезжаем к вам раз в месяц. В основном продуктами затариваемся. У вас очень качественные продукты. Для нас это самое главное, потом уже цена.

Так называемое «российское нашествие» приходится в основном на выходные дни. Пик активности наблюдается больше в продовольственных магазинах. Однако пустых прилавков местная торговля старается не допускать.

Клавдия Новикова, коммерческий директор сети магазинов:

Поставщиков хватает и пустых прилавков не бывает. Немного меньше сейчас ассортимент из-за большей проходимости.

Стабильно пользуется большим спросом и отечественная бытовая техника. Конечно, такого ажиотажа как в начале лета в магазинах уже нет, но привоз белорусских холодильников и телевизоров производится еженедельно.

Елена Шкирандо, директор магазина бытовых товаров:

С белорусскими поставщиками проблем нет.