Пункт пропуска «Мядининкай-Каменный Лог» снова открыт

Пограничный переезд сегодня открылся после ремонта. Здесь шла укладка автодорожного покрытия и его маркировка на литовской стороне.

С конца прошлой недели ситуация на белорусско-литовской границе была сложной. Пик пришелся на субботу, когда в пункте пропуска «Котловка» скопилось около тысячи грузовиков. Чуть менее загружены были «Привалка» и «Бенякони». Утром в «Котловке» было более четырехсот машин, сообщает корреспондент «Столичного телевидения».

По словам таможенников и пограничников, трудности в ближайшие сутки должны разрешиться. А пока водителям рекомендуют использовать также погранпереходы в польском направлении «Брузги-2» и «Берестовица».

За первые часы работы в этом месте уже пропущено около 100 грузовых автомобилей. Сейчас очереди равномерно распределились по всему литовскому направлению.

В Госпогранкомитете напомнили, что следить за очередями водители могут через сайт ведомства, где информация обновляется с 8.00 до 20.00 каждый час.