Кастинг самых ярких участниц конкурса «Мисс-Минск»

В течении недели телеканал СТВ проводил отборочные кастинги. Красавицы покоряли сердца жюри танцами, стихами, акробатическими номерами и даже элементами тайского бокса. Из 50 участниц профессиональное жюри выбрало 25. Их имена пока держат в секрете. Именно эти девушки в преддверии Дня города поборются за звание самой красивой минчанки. Каждую из участниц профессиональное жюри оценивает не больше минуты. И здесь главное - за минимум времени сообщить максимум информации.



Финальное шоу пройдет в преддверии Дня города. Пока же с красавицами будут работать профессиональные педагоги: дефиле, танец, актерское и ораторское мастерство. Ведь самую красивую девушку Минска узнаешь из тысячи.