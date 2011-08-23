Свободных мест в минских детсадах с сентября станет на тысячу больше

Их тысячу свободных мест откроют за счет первоклашек, которых переведут в школу. Это поможет частично решить проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях.

Особенно остро она сегодня стоит в районах, где идет активное жилищное строительство.

1 сентября 60 первых классов пойдут в школы. Ранее предполагалось, что за парты они сядут в детских садах. Таким перераспределением столичные власти увеличили шансы родителей, желающих отдать своих детей в ближайшее дошкольное учреждение.

Для малышей создают все условия. Новые места создают не только за счёт перераспределения, но и открывая новостройки. К новому учебному году в республике свои двери впервые распахнёт 9 детских сада. Около 80 тысяч малышей переступят порог столичных яслей.

…Артём и София уже считают дни до 1 сентября. Новость о том, что первый звонок для них прозвенит в школе брат и сестра восприняли на ура. Мать дошколят к переезду отнеслась с пониманием. Кому, как ни ей, понять материнские заботы с поиском и выбором детского сада.

Выигрывают не только первоклашки, но и мамы дошколят. Шансы отдать ребёнка в детский сад в нескольких метрах от дома резко возрастают. Мест хватит всем, заверяют специалисты. Кто-то получит заветное место, благодаря освободившемуся месту, а кто-то войдёт в новостройку. В столице в этом году обещают построить три дома для малышей, со всей причитающейся инфраструктурой.

Кроме того, за счёт увеличения количества групп в детских садах появились рабочие вакансии. Только в Минске в этом году воспитанием малышей займётся 10 тысяч педагогов.