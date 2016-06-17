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В преддверие профессионального праздника в Минске чествовали медиков

17 июня 2016 18:16
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Новости Беларуси. В преддверие профессионального праздника в столице чествовали медиков. Грамоты и благодарности Мингорисполкома и Минского городского совета депутатов получили несколько десятков специалистов. Представителей одной из самых полезных профессий поздравили теплыми словами и праздничным концертом во Дворце Республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в системе столичного здравоохранения сегодня трудится более 40 тысяч профессионалов. А по итогам 2015 года белорусской столице не было равных в области сохранения здоровья и жизни.

Наталья Гончарова, врач анестезиолог-реаниматолог УЗ «1-я городская клиническая больница»:
Новые операции, высокотехнологичные, лечим как плановых больных, так и непосредственно с колес машин скорой помощи. Спасаем жизни, в большей части успешно.

Елена Вертинская, врач клинико-диагностической лаборатории УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»:
Я в медицине с 17 лет, потомственный медик. Это профессия, которой ты живешь, которая тебе нравится. Просто так в медицине случайных людей нет.

# общество # Медицина

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