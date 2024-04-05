В Овальном зале сформируют состав постоянных комиссий

На заседание первой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва собираются 5 апреля депутаты. В Овальном зале планируется сформировать состав постоянных комиссий, а также утвердить заместителей их председателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постоянные комиссии в том числе готовят проекты законов к рассмотрению палатами Национального собрания, готовят заключения по проектам нормативных правовых актов, рассматривают обращения граждан, организуют проведение парламентских слушаний. В своей работе депутаты ориентированы на мирное и динамичное развитие всех сфер жизни государства. Приоритетом остается благополучие граждан. Для этого законы должны быть простыми, понятными и приносить пользу стране.