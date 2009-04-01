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В новом сезоне кататься на аттракционах в городских парках станет безопаснее

01 апреля 2009 10:55
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С сегодняшнего дня в Беларуси действует новый стандарт на оборудование для развлечений.

Каждый аттракцион получит свой техпаспорт и перед эксплуатацией сдаст экзамен на профпригодность. Независимое обследование экстремальные площадки будут проходить перед установкой и в начале каждого сезона. Обновлённые требования безопасности коснутся проектирования, изготовления, установки, техобслуживания и проверки парка аттракционов. Учитываются также  материалы, из которых выполнено оборудование и нагрузки. Особое внимание – аттракционам, которыми могут пользоваться инвалиды. Они должны быть оснащены специальными приспособлениями и обеспечивать полную безопасность.

Валерий Гуревич, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации: «У нас не было до сегодняшнего дня такого госстандарта, который бы говорил, какова должна быть конструкция, из чего должна быть изготовлено изделие, как надзирать за ним в период эксплуатации. То есть целая система мер, которая нам с вами будет гарантировать безопасность в парках. Это безопасность наших детей».

# общество # Аттракционы

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