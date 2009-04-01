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В Мире отмечают День смеха

01 апреля 2009 07:54
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Впервые день обманов и розыгрышей появился в Древнем Риме в честь Бога смеха. В Россию обычай первоапрельской шутки привезли в петровские времена иностранцы. В разных странах этот день имеет свое название. Есть и своеобразные «столицы юмора» – болгарский город Габрово, Одесса с её ежегодными «Юморинами» и белорусские Автюки, где проводятся фестивали народного юмора. К слову, медики считают, что первоапрельские шутки помогают сохранить молодость и здоровье и успешно справиться с весенней депрессией.
# общество

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