В деревне Стригово Кобринского района за хорошие отметки школьникам вручают денежную премию

Учредитель такого поощрения – местное хозяйство.

В дневнике Даши Пархоменко за третью четверть только 9-ки с 10-ками. Круглая отличница. Для ее матери это приятный сюрприз с некоторых пор дочку будто подменили: не надо заставлять делать уроки. Сама ходит в библиотеку. Ученикам деревни Стригово давно завидуют. По итогам каждой четверти здесь вручают конверты с денежным вознаграждением. Это местное хозяйство учредило премии за хорошие отметки. Сумма небольшая. Но для ребят хороший стимул для хорошей учебы.

Василий ТРОШКО, заместитель директора ОАО «Стригово»: «Получилась нехватка специалистов, потому и появилась идея заинтересовать учеников, чтобы остались дома выплачивается со средств хозяйства, с прибыли».



Людмила МЕДВЕДЕВА, заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования «Стриговский детский сад – средняя школа»: «Ощутимо, большой стимул дети, которые учились на 7-8, стали учиться на 10. 100% поступление в ВУЗЫ и в этом большую роль сыграли стипендии».

По итогам этой четверти в списке стипендиатов – 30 учеников с 3 по 11-й классы. Большинство выпускников. Одиннадцатиклассница Аня Панкратова одной из первых накопила премиальными на мобильный телефон.

У Даши Пархоменко – тоже есть мечта. Девочка хочет собрать деньги на компьютер. Премию откладывает в копилку. Правда, без помощи мамы, говорит, не обойтись. Но Марина Пархоменко начинание дочери готова поддержать.

Кстати, опыт стриговцев намерены взять на вооружение и соседние хозяйства. Расчет на то, что эти премиальные повлияют на выбор школьников – в пользу сельскохозяйственных специальностей. И они вернуться в родное село.