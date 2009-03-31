31 марта – последний день регистрации на собеседование в белорусские вузы!

Как отметили в образовательном ведомстве, запись в нынешнем году проходит активнее, чем в прошлом.

И основная часть абитуриентов уже зарегистрировалась. Профессионально-психологическое собеседование необходимо предварительно пройти тем, кто поступает впервые, и тем, кто собирается получать второе и последующее высшее образование по таким специальностям, как "госуправление и право", "международные отношения", "международное и экономическое право", "правоведение", "журналистика" и "таможенное дело". Само собеседование пройдет с 5 по 30 апреля.



А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Министерстве образования заявляют, что все задания централизованного тестирования полностью соответствуют школьной программе. Вступительная кампания-2009 уже фактически стартовала, однако ее наиболее горячий период придется на середину июня. Сегодня абитуриенты готовятся к предстоящим тестам.

Протестировать школьную программу. Самые горячие споры о предстоящей вступительной кампании разгораются в кругу выпускников. Начинаются пробные тесты и страсти накаляются. Кстати, в этом году централизованное тестирование пройдет с 15 июня по 1 июля, а резервный день для тех, кто не успел – 6 июля.

На улице около плюс один, а у выпускников горячая пора. Вступительная кампания на старте. А.Б. Или В... Чтобы выбрать правильный вариант раньше абитуриентам приходилось штудировать специализированную дополнительную литературу. Сейчас же, утверждают авторы тестов, хватит и школьных учебников.



Первокурсник Тихон Ерофеенко уже без дрожи вспоминает события прошлого года. «Мученик науки» набрал нужное количество баллов и прошел на бесплатное отделение. Секрет своего успеха студент-социолог не скрывает. Терпение и труд всё перетрут.



Тихон Ерофеенко, студент факультета философии и социальных наук БГУ: «Пришлось кропотливо работать примерно на протяжение двух лет. Тесты можно взять только наработкой, если за плечами есть определенный материал, знания опыт, в первую очередь опыт решения тестовых заданий, тогда будет поступить не сложно».

До вступительных экзаменов – пару месяцев. Учитывая, что этот год не простой. Сразу два потока, 11-й и как принято называть 11-й «штрих» классы, одновременно заканчивают школу, а это примерно 200 тысяч абитуриентов. Следовательно, спрос на образование удваивается. Но это не повод паниковать. Все задания равны для тех и других выпускников. Тесты прошли научную экспертизу и одобрены специалистами министерства образования.

Александр РАДЬКОВ, министр образования РБ: «Правила приема мы существенно не меняли. Тесты в рамках учебной программы и мы из этих рамок не выходили. Есть задания разной сложности и понятно пройдут наиболее подготовленные».

Прыгать в последний вагон, чревато провалом. Готовиться нужно с 5-го – 6-го классов, именно эта база закладывается в основу всех тестовых вопросов.

Николай ФЕСЬКОВ, директор республиканского института контроля знаний Министерства образования РБ: «Подготовится за 2-3 месяца до вступительной кампании и быть уверенным, что ты уже готов это не реально, заблуждаются те родители, которые думают, что наймут репетитора и решат все проблемы. 2-3 месяца не может решить то, что решает за 11 лет школа».

Светлана Наумчик, заместитель директора гимназии № 19 г. Минска: «Что касаемо репетиторства, я думаю, что в скорости, этот вопрос отпадет сам по себе. Поскольку намечается явный прогресс к тому, что тесты облегчаются и, в общем-то, через факультативные занятия можно будет подготовить учащегося».

То, что не вложили учителя в голову бесплатно, теперь отстающие школьники усваивают по программе минимум – платно. Ведь, как известно в борьбе за парту в университете все средства хороши, но и это пока не гарант. Человек разумный и в 21 веке экономит разумно.