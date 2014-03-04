В Могилевском зоосаде появились две самки благородного оленя

Новости Беларуси. В зоосаде под Могилевом – пополнение. Из России сюда привезли двух самок марала. Благородных оленей обменяли на двух лосят, которые накануне родились в Могилевском зоосаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К новой обстановке дамы привыкли довольно быстро. И это не удивительно: для будущей семьи здесь подготовили комфортные условия. Получить подвид благородного оленя для Могилевского зоосада - возможность не только увеличить популяцию, но и продлить жизнь красивых животных.

Георгий Малиновский, директор Могилевского государственного агролесотехнического колледжа:

В природе маралы живут 12-13, 8 лет. Это объясняется недостатком корма в дикой природе, его надо добывать, а еще - хищники, волки для них, медведь бывает в определенных районах. В наших условиях эти прекрасные животные живут 35-40 лет. Потому что нет хищников, корма вдоволь. А еще любовь, уважение, уход за ними!

Клички новоселам, по традиции, выберут ученики колледжа, в чьем ведении и находится зоосад. Сейчас здесь живут уже около 270 животных. А в ближайшее время ожидается очередное пополнение - компанию местным обитателям составят самки пятнистого оленя.