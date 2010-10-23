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В Могилевской области освятили 13 автобусов

23 октября 2010 10:58
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В Белыничском филиале автопарке № 7 ОАО «Могилёвоблавтотранс» пригласили к себе настоятеля храма Белыничской Божьей Матери протоиерея Сергия, который осветил все автомобили. Сергей Гапеев, директор филиала:
Это была совместная идея с церковью. Освятили 13 автобусов и 20 грузовых автомобилей. Мне кажется, что что-то в этом есть. У нас и раньше автомобили не попадали в аварии, но мы очень хотим, чтобы и впредь не было никаких чрезвычайных происшествий. Так что освящение не будет лишним.

Отец Сергий прочитал молитву о помощи водителям в их нелегкой работе. Каждый из сотрудников, который пришел на торжественное мероприятие в выходной день, получил от священника оберег: образ святителя Николая Чудотворца с молитвой об охране в пути, пишет «Звязда ».

# общество # Авария автобуса

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