В Могилевской области освятили 13 автобусов

Это была совместная идея с церковью. Освятили 13 автобусов и 20 грузовых автомобилей. Мне кажется, что что-то в этом есть. У нас и раньше автомобили не попадали в аварии, но мы очень хотим, чтобы и впредь не было никаких чрезвычайных происшествий. Так что освящение не будет лишним.
Отец Сергий прочитал молитву о помощи водителям в их нелегкой работе. Каждый из сотрудников, который пришел на торжественное мероприятие в выходной день, получил от священника оберег: образ святителя Николая Чудотворца с молитвой об охране в пути, пишет «Звязда ».