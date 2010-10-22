Сельчанка установила памятник воинам Второй мировой на собственные деньги

Его за собственные средства установила в Быховском районе уроженка деревни Веть Быховского района. От помощи сельсовета женщина отказалась принципиально. Решила, что это будет её небольшой вклад в память о земляках, которые не вернулись с фронта.

Надежда Евгеньевна уже давно не живёт в своей деревне. Однако память о тех сельчанах, кто с войны так и не вернулся домой, хранит до сих пор. Ведь на фронт ушли практически все деревенские мужчины. Большинство погибло. Среди них были и её родственники. Потому и решила Надежда Евгеньевна увековечить память односельчан на родной земле.

Надежда Якимова, местная жительница:

Бабушка спасла целый отряд, когда они перешли реку. В деревне тогда были немцы. И у меня три дядьки погибли на фронте.

Несмотря на то, женщина уже несколько лет на пенсии, памятный знак установила за собственные средства. Решила, что это будет её небольшой вклад в память о великой войне. Поэтому и денег ни у кого не просила. Понадобилось несколько лет, чтобы восстановить фамилии всех погибших односельчан.

Сельчане инициативу землячки поддержали. Каждый помогал как мог. Устанавливали памятник всей деревней. От денег сельсовета Надежда Евгеньевна отказалась принципиально. Говорит, что эти средства больше нужны сейчас для благоустройства родного села.

Олег Шадурин, председатель Обидовичского сельсовета:

Очень приятно, что среди наших земляков есть такие люди, которые увековечивают память своих предков, устанавливают за свои средства памятные знаки воинам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Памятный знак установили на берегу реки на окраине деревни. Это место было выбрано не случайно. Здесь в 1943 году проходила линия фронта, шли ожесточённые бои. Теперь эта высота станет символичным местом памяти всех погибших местных жителей в годы Второй мировой войны.

Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилёвская область