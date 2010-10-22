Александр Лукашенко: Я хочу, чтобы вы были счастливы, живя в своей стране

Встреча Александра Лукашенко со школьниками и студентами, участниками акции «Вопрос Президенту», проходила в Национальной библиотеке. Сюда пригласили 60 авторов лучших писем. Общение главы государства и молодежи длилось три часа.

Александру Лукашенко задали более 20 вопросов. Они касались сферы образования, международных отношений, развития страны, демографических проблем и службы в армии. Были и личные вопросы. Обращаясь к юным белорусам, президент подчеркнул, что гордится подрастающим поколением и считает важной сегодняшнюю встречу.

Акция «Вопрос Президенту» весной этого года прошла во всех учебных заведения страны. В школах, ПТУ и вузах стояли ящики. В них учащиеся и студенты оставляли свои вопросы Александру Лукашенко. Тематика абсолютно любая. А сам проект совместный – Союза молодежи и пионерской организации. Саму акцию, пожалуй, можно поставить в один ряд целой чередой мероприятий, опровергающих еще советский стереотип, что такие союзы – это организации функционеров. БРСМ старается наладить связь с молодежными субкультурами, проводит чемпионаты по брейк-дансу, конкурсы граффити.

На встречу с Президентом пригласили 60 участников проекта. Никакой особой разнарядки не было. Главный, чтобы вопрос был интересным.

В целом, возможностью спросить Президента воспользовалось около трех тысяч ребят. Активнее других были школьники – 88%. Еще 8% – это вопросы от учащихся ПТУ, оставшиеся 4% – письма от студентов.

Получился, в своем роде, маленький срез тем, которые больше других волнуют юношество. На первом месте – образование. Затем поровну разделились вопросы, что называется, личного характера, а также о развитии регионов. Меньше всего молодежь интересуется международными отношениями и политикой. Но вообще разброс тем самый широкий.

Я знаю, что у нас в Беларуси глубоко под землей была найдена нефть. Скажите, пожалуйста, будет ли осуществлена работа по ее добыче?

Как вы считаете, возможно ли создание молодежного телеканала?

Планируется в Республике Беларусь переход армии на профессиональную основу?

Так что в национальной Библиотеке получилась своеобразная «прямая линия» с Президентом. Александр Лукашенко без запретных тем разговаривал с молодежью.

Алеся Колосова, студентка 2 курса Бресткого государственного технического университета:

В нашей стране в последние годы активно развивается агротуризм. Будут ли развиваться другие виды туризма в Беларуси?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какие виды туризма должны развиваться в Беларуси – определять самим людям. Мы будем развивать все виды услуг. Это очень нам выгодно. Но нельзя нигде переусердствовать. Так и здесь.

Шестиклассник Гена предложил Александру Лукашенко свое изобретение. Маленький самоделкин хочет разгрузить столицу от пробок.

Геннадий Елисеев, ученик 6 класса Средней школы № 191 (Минск):

Я придумал аппарат, который переносит человека за несколько минут по воздуху в ту часть города, которую он назовет.

Александр Лукашенко:

Вот я сразу подумал, если мы как мухи начнем на твоих аппаратах летать, возможно, мы создадим и в воздухе проблемы. Нет? Это первый вопрос. Это не главное. Если есть такой аппарат, я готов даже сам им воспользоваться, но ты сам должен на нем прилететь и показать нам. А вдруг он не полетит. Или полетит и не остановится. Ч то потом? Или ты егоеще только придумал, но еще не создал?

Чертежи сначала надо сделать, образец какой-то. Покажем нашим конструкторам. А потом будем испытывать. Но ты полетишь первым, не я. Договорились?

Среди участников встречи – 14-летняя Полина Сытько. Девочка не в Минске, а в Слуцке. Тяжелая болезнь не позволяет ей передвигаться без посторонней помощи. Свой вопрос Полина задала через видеосвязь. Учится в восьмом классе и мечтает поступить в вуз, а потом работать как и остальные люди.

Полина Сытько:

Как я, человек с ограниченными физическими возможностями, могу получить полноценное высшее образование и достойную работу? Этим самым приносить пользу своей семье и своей родине.

Александр Лукашенко:

Сегодня создаются все условия для того, чтобы нормально жить и работать. И для того, чтобы получать высшее образование. Сейчас это возможно. И даже, не выходя из собственной квартиры. На основании современных технологий. И если Полина добралась до Президента через свой экран, то я уверен, что высшее образование она получит. Но мы таким людям помогаем. Такие люди – на контроле.

Не мыслит жизни белорусские юношество без хорошего и доступного по цене Интернета.

Вероника Шунейко, студентка 1го курса Минского государственного торгового колледжа:

Не для кого теперь не новость – высокоскоростной интернет с доступными и комфортными тарифами. Но все это хорошо для больших городов. А маленькие города и поселки о таких благах цивилизации, к сожалению, могут только мечтать.. Почему новые технологии в маленьких городах и деревнях задерживаются?

Александр Лукашенко:

Но вы уже освоили эти новые технологии? Да. Так в чем проблема? Это наш главный интернетчик.

Всеволод Янчевский, помощник Президента Республики Беларусь, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь:

Вопрос поставили правильно. Меры будут приняты. Я думаю, в течение года в стране все те вещи, которые связаны с интернатизацией, будут сделаны. В течение будущего года, я думаю, такая революция произойдет в этой сфере.

Светлана на момент проведения акции «Вопрос Президенту» училась в колледже, а сейчас сама учит ребят в начальных классах. Интересуется, как правильно распланировать работу.

Скорикова Светлана, учитель начальных классов СШ № 1:

Наблюдая за вашей деятельностью и видя, как много вы успеваете за день, хотелось бы узнать, какой у вас секрет планирования рабочего дня?

Александр Лукашенко:

Это не значит, что я сижу за столом, не сплю, не ем, работаю, работаю, работаю. Нет. Ты можешь есть, ты можешь идти куда хочешь. Но ты знай, что с тебя спросят. Потому что кроме тебя огромный объем работы никто не выполнит. Только ты. По Конституции, по закону. Поэтому трудно вот так вот подходить президенту с меркой, какой рабочий день. И день, и ночь. Белка в колесе. Белка в колесе – это подходит. Бегаешь по кругу. Плохое или хорошее настроение – ты все равно должен работать.

Последним вопросом стал о самом сокровенном, что может быть у Александра Лукашенко – его главная мечта.

Виктория Дробышевская, ученица 11 класса Рогозницкой средней школы:

Есть ли у вас мечта, которую вы хотели бы воплотить в жизнь в ближайшем будущем?

Александр Лукашенко:

У меня есть то, о чем я лично мечтаю. Самое главное, чтобы здоровыми были дети. В личном плане. И мне хотелось бы, чтобы наступил тот период, когда почти все люди, все, наверное, невозможно, гордились тем, что они живут в Беларуси. Дай бог, чтоб это было связано с моим именем. Это была бы самая большая благодарность за мой труд, за мою работу в качестве Президента. Я хочу, чтобы вы были счастливы, живя в своей стране. Вот это самое главное.

Участники встречи с главой государства не ушли без подарков. Всем остальным ребятам, написавшим яркие вопросы, Александр Лукашенко направил благодарственные письма. Кстати, Президент пообещал, что некоторые вопросы не останутся без внимания. По отдельным проблемам, возможно, примут решения на самом высоком государственном уровне.

Евгений Горин, Ольга Макей, Алексей Мартиненок, телекомпания СТВ