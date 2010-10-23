Минтруда Беларуси: Причина низкой пенсии только одна - невысокие заработки в прошлом

В газете «Звязда» прошла прямая линия, темой которой стали пенсии, пособия и социальные услуги. На вопросы читателей ответили заместитель министра труда и социальной защиты Валентина Викентьевна Королева, начальник отдела организации пенсионного обеспечения Нина Михайловна Лузина и начальник управления государственной социальной поддержки населения Иван Петрович Нагибин. Приводим некоторые вопросы и ответы на них.

Какова должна быть доплата к пенсии ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС по 19-й статье? В районе мне насчитали 50 процентов базовой величины - 17,5 тысячи рублей. Правильно ли это?

Согласно статье 23 Закона «О пенсионном обеспечении», минимальный размер пенсии по возрасту соответствует 25 процентам наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала. В октябре минимальный размер пенсии по возрасту составляет 68 628 рублей. А повышение к пенсии гражданам, которые принимали участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне эвакуации (отчуждения) определен в 50 процентов этой суммы - такое повышение составляет 34 314 рублей.



Как будет начисляться пенсия бывшим воинам-афганцам, которые после возвращения с войны не работают и не имеют инвалидности?

Если нет группы инвалидности, то, естественно, речи о пенсию по инвалидности быть не может. После же достижения пенсионного возраста все будет решать наличие стажа. Если стаж с уплатой взносов государственного социального страхования составит более пяти лет, то назначать трудовую при неполном стаже, а если менее пяти лет - то социальную пенсию.



Отработала 35 лет, но получаю очень маленькую пенсию - всего 313 тысяч рублей. Обидно, ведь даже трудно купить те же дрова. Наверное, больше получают даже те, кто вообще никогда не работал ...



Причина вашей низкой пенсии только одна: невысокие заработки в прошлом и, соответственно, невысокий индивидуальный коэффициент. Однако с учетом вашей по-настоящему невысокой пенсии вы можете обратиться в районное управление по труду, занятости и социальной защите - там рассмотрят вопрос о возможности оказания единовременной помощи, в частности, на приобретение дров. Вместе с тем позвольте все же не согласиться: пенсии у тех, кто не работал, не большие - такие лица получают где-то около 140 тысяч рублей.