Прямой эфир

В Минске нашли достойную замену домам престарелых

28 сентября 2012 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Так называемые рентные отношения, когда одинокие и пожилые люди отдают государству свою квартиру в пожизненное пользование, взамен же получают денежное вознаграждение и достойный уход в комфортабельном доме, внедряют в Минске.  

Провести досуг пенсионеры смогут в кружках по интересам, спортзале и бассейне. Также им окажут медицинскую и психологическую помощь.  Пилотный проект запущен. Десяток пенсионеров уже подали документы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:
Оказание платных услуг населению и краткосрочное содержание в интернатных учреждениях (на сегодня получили услугу 66 человек) - две наиболее востребованные формы в Минске.

 

# общество # Социальная помощь

Другие новости рубрики

Все новости
28 сентября 2012 13:58

Погода в Беларуси - уходящий сентябрь подарит белорусам теплые осенние выходные

28 сентября 2012 08:45

На Марсе обнаружили русло пересохшей реки, сообщает NASA

Завершено расследование по уголовному делу о белорусских грабителях немецких банков
27 сентября 2012 15:54

Завершено расследование по уголовному делу о белорусских грабителях немецких банков