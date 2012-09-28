В Минске нашли достойную замену домам престарелых

Новости Беларуси. Так называемые рентные отношения, когда одинокие и пожилые люди отдают государству свою квартиру в пожизненное пользование, взамен же получают денежное вознаграждение и достойный уход в комфортабельном доме, внедряют в Минске.

Провести досуг пенсионеры смогут в кружках по интересам, спортзале и бассейне. Также им окажут медицинскую и психологическую помощь. Пилотный проект запущен. Десяток пенсионеров уже подали документы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

Оказание платных услуг населению и краткосрочное содержание в интернатных учреждениях (на сегодня получили услугу 66 человек) - две наиболее востребованные формы в Минске.