Прямой эфир

В минском метро на 14 станциях в сентябре появятся 24 зоны досмотра багажа пассажиров

27 августа 2014 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В сентябре в минском метро появятся 24 зоны досмотра багажа пассажиров. Это делается с целью повышения безопасности. Строительство зон сейчас ведется на 14 станциях. Новое оборудование позволит автоматически определять взрывчатые вещества, а металлодетекторы будут иметь несколько уровней по определению металлов. Такое оборудование сейчас используется в Национальном аэропорту Минск, а также в метро Пекина и Екатеринбурга.

Досмотр будет проводиться в присутствии хозяина вещей. Если пассажир откажется проходить досмотр, его могут не пустить в метро, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Минское метро

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Молдова и народ этой страны с Днем Независимости
27 августа 2014 11:04

Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Молдова и народ этой страны с Днем Независимости

Японская пиццерия наняла на работу котов
26 августа 2014 14:55

Японская пиццерия наняла на работу котов

26 августа движение транспорта на проспектах Независимости и Победителей, а также МКАД будет временно ограничено
25 августа 2014 19:14

26 августа движение транспорта на проспектах Независимости и Победителей, а также МКАД будет временно ограничено