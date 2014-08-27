В минском метро на 14 станциях в сентябре появятся 24 зоны досмотра багажа пассажиров

Новости Беларуси. В сентябре в минском метро появятся 24 зоны досмотра багажа пассажиров. Это делается с целью повышения безопасности. Строительство зон сейчас ведется на 14 станциях. Новое оборудование позволит автоматически определять взрывчатые вещества, а металлодетекторы будут иметь несколько уровней по определению металлов. Такое оборудование сейчас используется в Национальном аэропорту Минск, а также в метро Пекина и Екатеринбурга.

Досмотр будет проводиться в присутствии хозяина вещей. Если пассажир откажется проходить досмотр, его могут не пустить в метро, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.