Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Молдова и народ этой страны с Днем Независимости

Новости Молдовы. Молдова отмечает главный государственный праздник — День Независимости. Ровно 23 года назад парламент принял Декларацию, которая прекратила существование Молдавской ССР и провозгласила Республику Молдову. Во всех городах страны целый день идут праздничные мероприятия.

Начались торжества с возложения цветов к монументу «Скорбящая мать» и памятнику средневекового правителя Молдовы Штефана Третьего Великого. А вечером в центре Кишинева пройдет праздничный концерт с участием известных артистов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Молдова Николая Тимофти и народ этой страны с национальным праздником — Днем Независимости. Александр Лукашенко убежден, что дальнейшее развитие белорусско-молдавских политических, торгово-экономических, культурных связей отвечает интересам двух стран и будет содействовать укреплению дружественных отношений между народами.