Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Молдова и народ этой страны с Днем Независимости

27 августа 2014 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Молдовы. Молдова отмечает главный государственный праздник — День Независимости. Ровно 23 года назад парламент принял Декларацию, которая прекратила существование Молдавской ССР и провозгласила Республику Молдову.  Во всех городах страны целый день идут праздничные мероприятия.

Начались торжества с возложения цветов к монументу «Скорбящая мать» и памятнику средневекового правителя Молдовы Штефана Третьего Великого. А вечером в центре Кишинева пройдет праздничный концерт с участием известных артистов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Молдова Николая Тимофти и народ этой страны с национальным праздником — Днем Независимости. Александр Лукашенко убежден, что дальнейшее развитие белорусско-молдавских политических, торгово-экономических, культурных  связей отвечает интересам двух стран и будет содействовать укреплению дружественных отношений между народами.

# общество # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Японская пиццерия наняла на работу котов
26 августа 2014 14:55

Японская пиццерия наняла на работу котов

26 августа движение транспорта на проспектах Независимости и Победителей, а также МКАД будет временно ограничено
25 августа 2014 19:14

26 августа движение транспорта на проспектах Независимости и Победителей, а также МКАД будет временно ограничено

С 25 августа в Минске в часы пик начал курсировать 111 автобус. Маршрут: от аэропорта «Минск-1» до площади Победы и обратно
25 августа 2014 19:09

С 25 августа в Минске в часы пик начал курсировать 111 автобус. Маршрут: от аэропорта «Минск-1» до площади Победы и обратно