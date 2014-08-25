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26 августа движение транспорта на проспектах Независимости и Победителей, а также МКАД будет временно ограничено

25 августа 2014 19:14
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Новости Беларуси. 26 августа движение транспорта на проспектах Независимости и Победителей, а также Минской кольцевой автодороге будет временно ограничено. Это связано с проведением в Минске встречи на высоком уровне. Дороги будут закрывать поэтапно, начиная с 10.30. Столичным водителям и пассажирам общественного транспорта лучше заранее спланировать свои маршруты.

Также 26 августа возможны изменения в работе Национального аэропорта «Минск». Именно туда будут прибывать  высокопоставленные гости столицы. Пассажирам следует приезжать в аэропорт заблаговременно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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