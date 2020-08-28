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В Минской области завершается сев озимого рапса

28 августа 2020 13:40
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области продолжают работать в полях. Завершают посев озимого рапса. Освоили 99 % площадей, а это 96 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области завершается сев озимого рапса-1

Всего же общая площадь составит около 100 тысяч гектаров. Некоторые районы уже завершили работы.

В Минской области завершается сев озимого рапса-4

Юрий Дедюк, первый заместитель председателя Узденского райисполкома:
Будет посеяно 2 840 гектаров озимого рапса, из которых мы 450 гектаров будем сеять семенами отечественной селекции, а 2 400 гектаров будем сеять семенами гибридов. На данный момент посеяно площадей 92 %. Два сельхозпредприятия уже завершили сев рапса, в течение двух ближайших дней сев рапса будет у нас в целом по району закрыт.

В Минской области завершается сев озимого рапса-7

С 1 сентября аграрии начнут массовый сев озимых зерновых культур. В планах – 350 тысяч гектаров.

# Сельское хозяйство # общество # Юрий Дедюк # Фотофакт

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