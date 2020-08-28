В Минской области завершается сев озимого рапса

Новости Беларуси. Аграрии Минской области продолжают работать в полях. Завершают посев озимого рапса. Освоили 99 % площадей, а это 96 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Дедюк, первый заместитель председателя Узденского райисполкома:

Будет посеяно 2 840 гектаров озимого рапса, из которых мы 450 гектаров будем сеять семенами отечественной селекции, а 2 400 гектаров будем сеять семенами гибридов. На данный момент посеяно площадей 92 %. Два сельхозпредприятия уже завершили сев рапса, в течение двух ближайших дней сев рапса будет у нас в целом по району закрыт.