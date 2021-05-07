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В Минске заложат Аллею Победы. Где она будет находиться?

07 мая 2021 06:45
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Новости Беларуси. В Минске 7 мая будет дан старт масштабной республиканской акции «Сад Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске заложат Аллею Победы. Где она будет находиться?-1

В 11 часов в парке возле музея истории Великой Отечественной войны будет заложена аллея из декоративных, плодовых и ягодных деревьев, а в социальных сетях запустят хештег «МойСадПобеды». После этого акция пройдет во всех регионах страны.

В Минске заложат Аллею Победы. Где она будет находиться?-4

Проект, реализуемый при поддержке Белорусского союза журналистов, Молодежного парламента, движения «Патриоты Беларуси» и других объединений, завершится 22 июня в Бресте. В этот день у стен Брестской крепости будет заложена памятная аллея, приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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