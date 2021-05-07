В Минске заложат Аллею Победы. Где она будет находиться?

Новости Беларуси. В Минске 7 мая будет дан старт масштабной республиканской акции «Сад Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 11 часов в парке возле музея истории Великой Отечественной войны будет заложена аллея из декоративных, плодовых и ягодных деревьев, а в социальных сетях запустят хештег «МойСадПобеды». После этого акция пройдет во всех регионах страны.