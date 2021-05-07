​Александр Лукашенко – работникам СМИ и связи: вы создаёте эмоциональный фон, формируете политическую культуру в обществе

Новости Беларуси. Смотреть и слушать, получать самую актуальную, достоверную и оперативную информацию. Профессиональный праздник 7 мая отмечают работники радио, телевидения и связи. Сотрудников сферы информации поздравил Президент, отметив высокий профессионализм белорусских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Рассказывая о событиях в стране и мире, реализуя актуальные общественно-политические, социально-экономические, творческие проекты, вы создаете эмоциональный фон и формируете политическую культуру в обществе.

Сегодня возможности радио и телевидения практически безграничны. Современное техническое оснащение, просторные студии, прямые включения и молниеносная реакция на любые события. Почетную нишу в медиапространстве занимает и СТВ. Уже два десятка лет наш телеканал создают настоящие профессионалы, работающие только для вас.