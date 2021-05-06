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Александр Лукашенко: «Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры, тогда и система будет работать»

06 мая 2021 21:29
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Новости Беларуси. Нововведения в закон о государственной службе обсудили 6 мая на совещании у Президента. Над редакцией работают уже два года. Учтены предложения чиновников, парламентариев, экспертов и ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ не подразумевает увеличения числа льгот и преференций. Напротив, повышается требовательность к госслужащим и усиливается ответственность. Принципиальным моментом остается высокий профессионализм и преданность государству и народу. Время требует адекватных решений. События лета и осени 2020-го показали, что стране нужны действительно государственные люди.

Евгений Пустовой следил за разговором.

Александр Лукашенко: «Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры, тогда и система будет работать»-1

Это промежуточное совещание по совершенствованию законодательства о госслужбе. Заняться новым законом Президент поручил еще в 2018 году. Новеллы разрабатывают не спеша, чтобы учесть все нюансы. Тем более вертикаль уже выстроена. А сама модель показала себя и в период испытаний нашей государственности. Выдержали. Не все. Но система управления четко сработала.

Александр Лукашенко: здесь не должно быть какого-то перехлеста, если я госслужащий, значит, растопырил пальцы

Александр Лукашенко: «Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры, тогда и система будет работать»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все должны понимать, что на текущем этапе речь не идет о кардинальном не то что сломе старой системы и даже не о кардинальном реформировании государственной службы. Основная наша задача по проекту этого закона – придать импульс дальнейшему развитию того, что есть, – современной системе государственной службы.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Именно госслужащим делать то, о чем говорят на каждом углу – создавать эффективную модель управления государством. Никакое электронное правительство не заменит государевых людей.

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Александр Лукашенко: «Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры, тогда и система будет работать»-7

Александр Лукашенко:
Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры, тогда и система будет работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность – служить стране и белорусскому народу. Поэтому особое значение приобретает морально-этический облик государственного служащего, его поведение как на работе, так и в быту.

Нам надо в законе четко предусмотреть, чтобы каждый государственный служащий в обществе, в обыденной жизни чем-то выделялся. Допустим, значок государственного флага.

У нас некоторые депутаты, по моим наблюдениям, я же не пристально за этим наблюдаю, не носят депутатские значки. Я с этим столкнулся в те времена, после распада Советского Союза, когда с депутатским значком, который я никогда не снимал, было как-то не с руки быть в обществе. Еще и потому, что тебя могли позвать и незаслуженно упрекнуть, обругать и так далее.

Народ должен видеть, что это государственный человек. Как военные. Военные люди, когда идут в общество (конечно, они могут и по гражданке ходить), но если они в военной форме – погоны, видно, что это военный человек, милиционер.

Почему я на этом настаиваю? Потому что к милиционеру и к военному, в случае чего, человек сразу обратиться. Это тест любого государственного служащего. Он должен гордиться тем, что он государственный служащий, в противном случае не надо ему быть государственным служащим.

Прав Президент. Вот пример последних дней. Ветеран с площади Победы не смог добраться самостоятельно домой. Возраст. Неравнодушная прохожая подошла к милиционерам.

Александр Лукашенко: «Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры, тогда и система будет работать»-10

И сотрудники столичного ОМОНа доставили фронтовика по адресу жительства.

Александр Лукашенко: «Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры, тогда и система будет работать»-13

С праздниками наступающими вас. Крепких лет жизни. До свидания!

Александр Лукашенко: «Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры, тогда и система будет работать»-16

Евгений Пустовой:
Сейчас господствует идеология корпорации. Патриоты своих компаний носят отличительные знаки. Вот, например, значок СТВ. Надевая эту ленточку, мы говорим всему миру, что помним и гордимся. Белорусские чиновники должны носить знак государственного флага не только на лацкане пиджака, но прежде всего в своем сердце.

Евгений Пустовой:
Задача стоит – устранить и некоторые пробелы в законодательстве. Ведь чиновничья доля – это не мед. Когда нет нареканий, никто не похвалит. А вот покритиковать желающие всегда найдутся.

Александр Лукашенко: «Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры, тогда и система будет работать»-19

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В идеале госслужба должна ассоциироваться с местом служения другим людям. Но не стоит забывать, что чиновники – это наши люди. В каждом исполкоме – срез, зеркало общества. Но теперь это зеркало должно быть без пятен.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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