Прямой эфир

В Минске стартует акция в рамках Международного дня за отмену рабства

02 декабря 2009 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми исполнилось 60 лет. К сожалению, в современном обществе до сих пор не искоренено рабство.Этот бизнес приносит торговцам «живым товаром» 10 миллиардов долларов ежегодно. И самая доходная статья – проституция. В Минске сегодня пройдет просветительская акция. Специалисты расскажут студентам и учащимся ссузов о проблеме торговли людьми и безопасном выезде за границу. Молодежи покажут тематические видеоклипы и документальный фильм "Бесчеловечный трафик". Картина рассказывает о реальных историях женщин и девушек, попавших в сексуальное рабство в разных странах Европы.

# общество # Торговля людьми

Другие новости рубрики

Все новости
01 декабря 2009 20:49

Государство и впредь будет поддерживать людей с ограниченными возможностями

01 декабря 2009 20:22

Как жили Минск и минчане 1 декабря

01 декабря 2009 19:50

Сильвио Берлускони купил в Минске куклу-грелку и семь ваз