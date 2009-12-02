В Минске стартует акция в рамках Международного дня за отмену рабства

Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми исполнилось 60 лет. К сожалению, в современном обществе до сих пор не искоренено рабство.Этот бизнес приносит торговцам «живым товаром» 10 миллиардов долларов ежегодно. И самая доходная статья – проституция. В Минске сегодня пройдет просветительская акция. Специалисты расскажут студентам и учащимся ссузов о проблеме торговли людьми и безопасном выезде за границу. Молодежи покажут тематические видеоклипы и документальный фильм "Бесчеловечный трафик". Картина рассказывает о реальных историях женщин и девушек, попавших в сексуальное рабство в разных странах Европы.