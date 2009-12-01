Как жили Минск и минчане 1 декабря

Зима официально вступила в свои права
Счет до наступления нового, 2010 года пошел на дни, а город плавно перешел из фазы ожидания праздников в фазу активной подготовки к ним. Более тонны сладостей и миллион бутылок шампанского — Новый год наступит по плану.
Так, не обойдется в этот раз и без традиционного шествия Дедов Морозов. Роли Снегурочек, кстати, исполнят участницы конкурса «Мисс Минск», кроме того, по городу пройдут колонны сказочных персонажей, детский паровоз, духовой оркестр и даже скоморохи на ходулях.
С 23 декабря развернутся и традиционные елочные базары. В хвойном меню – деревья высшей пробы на любой вкус и кошелек. Причем, цена будет зависеть от роста зеленых красавиц. А работать базары будут с 11 утра до 8 вечера вплоть до 31 декабря.
Город в ожидании праздника
Витрины как новогодние открытки, возле каждой ёлки впору водить хоровод. Магазины манят не товарами, а интересными дизайнерскими находками. Прохожие как будто попадают на эксклюзивные выставки. Ведь каждый год — новые детали. В предновогоднем убранстве они важны. Даже искусственный снег на плюшевом мишке. Новогодний декор с тонким вкусом радует минчан.
Необычное украшение — символ борьбы со СПИДом на груди у минчан
Первый день зимы как день надежды. Красные ленточки принимали как подарок.
Красная ленточка стала официальным символом борьбы со СПИДом ещё в 2000 году. И первыми, кто поддержал акцию, стали звезды американского шоу-бизнеса. Теперь к марафону здоровья присоединились все континенты. К красной ленточке прилагался бонус — элементарные средства защиты. Простые вещи, которые могут спасти жизнь.
Сегодня лимоны и помидоры прощались с улицей до весны
Теперь к продуктовым магазинам уж точно не зарастёт народная тропа. Запасаться плодовоовощной продукцией можно будет в тепле и уюте.
«Столичные подробности» внесли свою скромную лепту в овощную распродажу. Полтора килограмма хурмы ушло к своим законным владельцам.
С первой капелью торговля натуральными витаминами оживёт.
Этот день в истории столицы
Ровно 76 лет назад в кинотеатре «Звезда» прошла премьера фильма «Чапаев». Картина вызвала небывалый ажиотаж среди столичных киноманов.
В 1944 году первых читателей радушно встречала Республиканская библиотека имени Ленина.
А в 1987 году в Минске начался Первый Всесоюзный фестиваль музыкальных театров, на котором были показаны лучшие оперные и балетные спектакли 80-х.
И наконец, ровно 9 лет назад в столице прошел Саммит глав государств СНГ.
Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.