Как жили Минск и минчане 1 декабря

Первый день зимы как день надежды. Красные ленточки принимали как подарок.

Зима официально вступила в свои права

Счет до наступления нового, 2010 года пошел на дни, а город плавно перешел из фазы ожидания праздников в фазу активной подготовки к ним. Более тонны сладостей и миллион бутылок шампанского — Новый год наступит по плану.

Так, не обойдется в этот раз и без традиционного шествия Дедов Морозов. Роли Снегурочек, кстати, исполнят участницы конкурса «Мисс Минск», кроме того, по городу пройдут колонны сказочных персонажей, детский паровоз, духовой оркестр и даже скоморохи на ходулях.

С 23 декабря развернутся и традиционные елочные базары. В хвойном меню – деревья высшей пробы на любой вкус и кошелек. Причем, цена будет зависеть от роста зеленых красавиц. А работать базары будут с 11 утра до 8 вечера вплоть до 31 декабря.

Город в ожидании праздника

Витрины как новогодние открытки, возле каждой ёлки впору водить хоровод. Магазины манят не товарами, а интересными дизайнерскими находками. Прохожие как будто попадают на эксклюзивные выставки. Ведь каждый год — новые детали. В предновогоднем убранстве они важны. Даже искусственный снег на плюшевом мишке. Новогодний декор с тонким вкусом радует минчан.

Необычное украшение — символ борьбы со СПИДом на груди у минчан

Первый день зимы как день надежды. Красные ленточки принимали как подарок.

Красная ленточка стала официальным символом борьбы со СПИДом ещё в 2000 году. И первыми, кто поддержал акцию, стали звезды американского шоу-бизнеса. Теперь к марафону здоровья присоединились все континенты. К красной ленточке прилагался бонус — элементарные средства защиты. Простые вещи, которые могут спасти жизнь.

Сегодня лимоны и помидоры прощались с улицей до весны

Теперь к продуктовым магазинам уж точно не зарастёт народная тропа. Запасаться плодовоовощной продукцией можно будет в тепле и уюте.

«Столичные подробности» внесли свою скромную лепту в овощную распродажу. Полтора килограмма хурмы ушло к своим законным владельцам.

С первой капелью торговля натуральными витаминами оживёт.

Этот день в истории столицы

Ровно 76 лет назад в кинотеатре «Звезда» прошла премьера фильма «Чапаев». Картина вызвала небывалый ажиотаж среди столичных киноманов.

В 1944 году первых читателей радушно встречала Республиканская библиотека имени Ленина.

А в 1987 году в Минске начался Первый Всесоюзный фестиваль музыкальных театров, на котором были показаны лучшие оперные и балетные спектакли 80-х.

И наконец, ровно 9 лет назад в столице прошел Саммит глав государств СНГ.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.