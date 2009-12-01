Сильвио Берлускони купил в Минске куклу-грелку и семь ваз

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Необыкновенные приключения главного итальянца в Беларуси

После возложения венков на Площади Победы, кортеж Сильвио Берлускони должен был мчаться в Национальный аэропорт. Но премьер резко изменил маршрут, сначала свернул налево, потом направо. Почему и задержался с вылетом на несколько часов.

Все было как в кино – быстро, искрометно, в лучших традициях пресловутого итальянского темперамента. Всего за минуту продавцов предупредили: в магазин едет не ревизор – сам Берлускони .

Время поджимало. Берлускони не мог себе позволить уехать или скорее возвратиться домой без подарков.

Нина Азаренок, заместитель заведующего секцией «Стекло»:

Он купил шесть ваз для конфет и вазу для фруктов на общую сумму 815 тысяч белорусских рублей.

В этом стеклянном изобилии премьер искал белорусские мотивы. Глаз у Сильвио — алмаз, сходу увидел качественный хрустальный блеск.

Это был понедельник, Берлускони, уже по славянской традиции, решил сделать его по-своему тяжелым: увезти из Минска побольше того, что принято называть «на память». А в памяти же продавцов льняного магазина надолго останется улыбка итальянского премьера. Берлускони пробыл в магазине всего минут пятнадцать. Похоже он точно знал, что хочет.

Итальянцы знают белорусский лен. Но сарафанное радио в Италии даже на правительственном уровне тоже работает. Месяц назад в этом магазине белорусским льном отоварился министр иностранных дел. Франко Фратинни тогда приобрел комплекты столового белья. Сильвио Берлускони интересовало совсем другое.

Нина Шикуль, продавец:

- Кукла-грелка, которая надевается на заварочный чайник – она ему очень понравилась.