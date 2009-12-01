Государство и впредь будет поддерживать людей с ограниченными возможностями

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил унитарное предприятие «Светоприбор».

Производство Белорусского товарищества инвалидов по зрению является образцом социально-трудовой реабилитации не только на постсоветском пространстве, но и в Европе. Глава государства ознакомился с финансово-экономической ситуацией на предприятии и с тем, как живут его рабочие.

За 85 лет существования Белорусского товарищество инвалидов по зрению, одно из его предприятий впервые посещает первое лицо государства. Александр Лукашенко приехал на «Светоприбор» накануне Международного Дня инвалидов, чтобы посмотреть как здесь, на месте, решают проблемы людей с ограниченными возможностями. Из 1700 человек – более половины это инвалиды по зрению.

В этом цеху собирают розетки. Конечно, здесь можно было бы установить автоматизированную систему – проще говоря, робота, который заменил сразу 100 человек. Но тогда эти люди остались бы не у дел. Беларусь, кстати, единственная постсоветская страна, которая сохранила все предприятия для людей с ограниченными способностями.

Впрочем, работают здесь не на склад. В прошлом году пополнили госбюджет на 9 миллиардов рублей. В этом – на 6,5. Конечно же, учитывая особый статус работников, «Светоприбор» имеет и определенные налоговые преференции. Но по-другому нельзя, инвалиды, конечно же, не могут конкурировать со здоровыми людьми.

Константин Конойко, директор ЧУП «Светоприбор»:

- Если бы мы платили все налоги, наше предприятие не было бы конкурентным на внешнем рынке. Мы вышли на рынки постсоветских стран и Прибалтики.

Производят здесь более 200 видов продукции. Розетки, выключатели, кабели. Освоили выпуск пластмассовых кресел, улицепаркового освещения, стеклопакетов, фильтров для сельхозтехники. Осваивают новые рынки.

На предприятии, говорят, что инвалиды нуждаются не в жалости, а в возможности заработать, чувствовать себя в обществе полноценными людьми. Государство по мере сил такую возможность предоставляет. В стране реализуется около 10 госпрограмм, касающихся людей с ограниченными возможностями.

Сейчас идет работа по внедрению 11 стандартов, так называемой безбарьерной среды – возможности нормально передвигаться по городам, пользоваться транспортом. Есть у инвалидов и возможность получить образование.

Владмир Потупчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

- В стране создана система учреждений, которая позволяет абсолютно всем детям-инвалидам получить специальное образование.

Людей с ограниченными возможностями в стране полмиллиона. Это чуть более 5% от населения республики. В мире же в среднем на одно государство приходится до 10 % инвалидов. В Беларуси наблюдается тенденция снижения первичной инвалидности. Происходит это благодаря медреабилитации, которую ежегодно проходят 40 тысяч взрослых и 34 тысячи детей.

Активно занимается государство и проблемой трудоустройства. «Светоприбор» – один из положительных примеров как усилия государства и объединения инвалидов помогают решать проблемы. А всего на балансе БелТИЗа – 18 предприятий. Кстати, отработав днем, человек с ограниченными возможностями не остается наедине в четырех стенах. У него есть возможность не только общаться, но и заниматься любимым хобби.

Константин Конойко:

- У нас 21 клуб по интересам – это и художественная самодеятельность, и спортивные секции. То есть, наши люди могут заниматься каждый своим любимым делом.

Олег Шепель, председатель Центрального правления ОО «БелТИЗ»:

- Очень много талантливых людей. Парафестиваль, который мы провели на сцене Летнего амфитеатра после славянского базара, собрал шесть тысяч зрителей. Это нонсенс! Сегодня можно сказать, что в паралимпийском спорте мы являемся ведущей державой в мире. Это тоже государственная поддержка.

Показали сегодня Президенту и специальные средства, которые позволяют людям с проблемами зрения читать, писать, пользоваться интернетом и другими благами, доступные здоровому человеку. Все они собраны в здравпункте «Светоприбора», доступ имеет любой желающий.

Глава государства не упустил возможности пообщаться с рабочими предприятия.

Работники предприятия «Светоприбор» Белорусского товарищества инвалидов по зрению:

- Хорошо, что у нас есть возможность здесь работать. Попробуй сейчас двоих детей прокорми без работы;

- В силу диагноза, инвалиды по зрению не могут работать на обычных предприятиях. И замечательно, что здесь есть возможность работать. Люди с обычным зрением относятся к нам с пониманием, когда контактируют. Когда я сюда пришла, оказалось, что здесь не только дают работу, но еще и дают возможность и отдыхать, и заниматься в каких-то коллективах.

- Меня зовут Наталья. Мне 20 лет. Я с рождения тотально незрячая, то есть без остатка зрения. Я с детства пою. Окончив в 2007 году Гродненскую специальную школу для детей с нарушением зрения, я думала, что когда повзрослею, у меня ничего не будет. Но здесь у меня есть возможность работать и заниматься любимым делом.



Больше всего Александра Лукашенко поразил оптимизм, с которым эти люди живут и работают, несмотря на физические недостатки. Глава государства поинтересовался – есть ли в стране инвалиды по зрению, которые имеют желание влиться в коллективы таких предприятий, но по тем или иным причинам сделать этого не могут. Как оказалось, есть – живущие вне городов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- Относительно без внимания, не занятых таким образом, остались 64 человек. Но самое главное, что мы знаем о них, о каждом. Сегодня договорилось, что этих 64 человека, которые остались где-то без внимания государства, перевезем и поселим туда, куда Олег Шепель скажет. Вы представьте, вдруг зрячий человек остался без зрения. Это яма, это страх. А какие оптимисты? Они улыбаются, живут, детей рожают, даже по трое! Поэтому, я рад, что нам удалось, в какой-то степени, подставить свое плечо, оставить их в жизни.

Увиденным на «Светоприборе» Президент остался доволен. Хорошую оценку получила и конкурентоспособность продукции предприятия, которая неплохо идет на экспорт. Как считает Александр Лукашенко, производимые здесь товары необходимо шире продавать и на внутреннем рынке.