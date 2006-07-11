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В Минске стартовал Экологический христианский проект

11 июля 2006 10:56
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20 молодых людей из разных стран Европы принимают участие в велопробеге, начавшемся 11 июля у стен Свято-Елизаветинского монастыря. Акция проходит по благословению предстоятеля Белорусской Православной Церкви, Митрополита Филарета.

Жара не пугает участников велопробега. Это молодежь из Беларуси, Германии и Литвы, православные, католики и протестанты. Цели акции  благородны -  развитие идеи примирения трех народов, участвовавших во Второй Мировой войне "по разные стороны баррикад", общение  представителей разных конфессий и привлечение внимания к возможностям экотуризма.

Инициатором проведения велопробега выступила немецкая сторона. В Германии подобные мероприятия практикуют уже давно. Организуются путешествия по Литве, Латвии, Польше и Калининградской области России.  С белорусской стороны партнерские обязательства на себя взяло международное общественное объединение "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла".

Молебен, краткое напутствие священника и старт. Молодым людям предстоит преодолеть 300 км от Минска до литовского города Утено. По дороге велосипедисты будут знакомиться с бытом местных жителей и встречаться с ветеранами Великой Отечественной. Завершиться велопробег должен 20 июля.

# общество # Экология

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