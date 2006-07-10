Я б в строители пошел, пусть меня научат...

Объем строительства жилья в 2010 году В Беларуси достигнет более шести миллионов квадратных метров. Как сообщили в Министерстве архитектуры и строительства, за пять лет будет построено свыше 26 млн. квадратных метров жилья.

Для сравнения: за предыдущую пятилетку в стране введено более 16 млн. квадратных метров. Уже в этом году за счет всех источников финансирования будет сдано в эксплуатацию свыше четырех миллионов квадратных метров жилой площади. Значительно увеличится строительство жилья для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Уже в текущем году для этой категории граждан будет построено более половины всего жилья - около 2,5 млн. квадратных метров. В последующие годы этот показатель достигнет 80%, что позволит намного уменьшить срок ожидания очереди на расширение. Акцент будет сделан на крупнопанельное домостроение. Строительные предприятия модернизируют. А на предприятиях промышленных стройматериалов и конструкций планируется реализовать инвестиционные проекты.

...Строительство в белорусской столице ведется быстрое и масштабное, а значит в квалифицированных рабочих назрела еще большая необходимость. Прием поступающих в строительные ПТУ и колледжи Минска в этом году увеличен. Причем, профессия каменщика сегодня наиболее актуальна. Впрочем, другие специальности у подростков также в почете.

Рабочую профессию строителя можно получить в десяти учебных заведениях столицы. У тех, кто с детства по Маяковскому усвоил: "Я б в строители пошел...", шансы увеличились еще в прошлом году. Тогда за счет прекращения подготовки по невостребованным профессиям увеличили набор на строительные специальности.

То, что работа строителя их всегда прокормит, осознают и сами подростки. Вот и <штурмуют> 24-е ПТУ в надежде стать малярами-штукатурами. А в 52-м училище многие вчерашние девятиклассники видят себя мастерами отделочных работ. Этому ПТУ уже без малого 60 лет. Сюда поступают не только дети, но и внуки бывших учащихся.

Строительные профессии нравятся не только юношам. В 24-е училище каждый год поступает около 30% девушек. А в 52-е ПТУ за образованием съезжаются со всей Беларуси. В основном, будущие строители - выпускники 9-го класса. Таковых в профессиональный лицей №5 принимают около 80% от общего числа.

"Вчерашние" девятиклассники подают документы в училища до 20 июля. Но уже сейчас очевидно, что средний балл аттестата абитуриентов выше, чем это было год назад.