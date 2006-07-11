Берегите лес!

Как следствие жаркой погоды в лесах Беларуси увеличивается число возгораний. В республике объявлена третья степень пожарной опасности из пяти существующих. Только за прошедшие выходные в Минской области зафиксировано 42 возгорания, пострадало 16 гектаров леса. Но, как уверяют специалисты МЧС, ситуация под контролем. Спасатели ежедневно патрулируют лесные массивы, в том числе, и с помощью авиации.

Приходится бороться не только с пожарами, но и с потенциальными поджигателями. По статистике, в 80% случаев виновниками возгорания являются отдыхающие в лесу люди. Непогашенный костер, брошенная сигарета - этого достаточно для возгорания.

Одних профилактических работ среди населения недостаточно. Поэтому было принято решение обустроить зоны отдыха - чтобы снизить количество костров в лесу. За последний год построено порядка 4500 беседок, некоторые из них с мангалами и 350 стоянок для автомобилей.

К нарушителям правил пожарной безопасности в лесу применяется административная ответственность - штраф до пяти базовых величин.