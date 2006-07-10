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На сайте Министерства юстиции появилась своя "книга жалоб и предложений"

10 июля 2006 13:53
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На сайт Министерства юстиции Беларуси свои предложения по совершенствованию работы ЗАГСов могут адресовать не только госорганизации и общественные объединения, но и простые граждане. Поступившие замечания и предложения рассмотрят на республиканском совещания руководителей органов, регистрирующих акты гражданского состояния, которое пройдет в сентябре. Кроме того, участники совещания намерены обсудить пути совершенствования организации работы ЗАГСов по принципу "одного окна", а также вопросы использования народных традиций во время торжественной регистрации брака и регистрации актов гражданского состояния с иностранцами.
# общество

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