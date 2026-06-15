В Минске состоялась встреча глав МИД Беларуси и России

В двусторонних отношениях Минска и Москвы нет ни одного проблемного вопроса, а модель Союзного государства может стать фундаментом для стабильности во всей Евразии. Об этом сегодня, 15 июня, было заявлено на встрече глав МИД Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов: от двусторонней повестки до совместной работы в международных организациях и интеграционных объединениях. Министры обменялись мнениями по наиболее актуальным темам мировой политики. События в Украине, Ближнем Востоке, в Венесуэле и Иране подтверждают необходимость новой системы безопасности, основанной на равноправии.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

За более чем три десятилетия интенсивного открытого диалога нашим странам на фоне очевидных различий в экономическом и военном потенциале удалось выстроить эффективные механизмы взаимного учета национальных интересов, создать рабочую систему общей и неделимой безопасности, а главное – за счет всего этого обеспечить рост благосостояния наших граждан. Именно эти апробированные на собственном опыте принципы и подходы мы предлагаем в качестве основы для урегулирования кризиса в регионе, выстраивания обновленных систем евразийской и глобальной безопасности. Трансграничная торговля, кооперация, инвестиции в отличие от гонки вооружений и возведения заборов приносят пользу не военно-промышленным элитам, а всему населению нашей общей Евразии.

Высокую планку двустороннего диалога задают лидеры двух государств, а внешнеполитические ведомства обеспечивают реализацию достигнутых договоренностей. Министерства иностранных дел Беларуси и России выполняют программу совместных действий на 2024–2026-й годы.